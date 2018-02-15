Российские крылатые ракеты встревожили США

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США обеспокоены новыми крылатыми ракетами, разработанными в России, заявила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в сенате. Текст выступления доступен на сайте комитета по вооруженным силам.

"Имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших двух стран", — говорится в тексте.

Робинсон отметила, что российские военные проводят военные учения, в ходе которых "отрабатывают конфликт с американскими войсками". Она также указала на то, что Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки. По словам генерала, модернизированный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы.

"Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее", — заявила Робинсон, отметив также, что такие системы несут для Северной Америки "растущую угрозу".

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа собирается направить на программу сдерживания России в Европе более 6,3 миллиарда долларов. Это предполагает проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год. В американском военном бюджете на 2018 год на эти цели предписывается потратить 4,6 миллиарда долларов.