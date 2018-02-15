Пентагон испугался "критической угрозы" связей России с Латинской Америкой

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Глава Южного командования ВС США адмирал Курт Тидд заявил, что связи Москвы с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой могут представлять "критическую угрозу" для США.

Выступая в профильном комитете сената Тидд сообщил, что расширяющееся присутствие России в портах Кубы, Никарагуа и Венесуэлы позволяет Москве собирать разведывательную информацию.

"Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров", — заявил Тидд.

По его словам, такое присутствие РФ "в конечном итоге может перейти от уровня регионального "вредителя" до критической угрозы США".