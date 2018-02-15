Турция ожидает от союзников большей поддержки в борьбе с РПК

АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Анкара ожидает от своих союзников большей поддержки в борьбе с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и связанными с ней сирийским курдским "Демократическим союзом" (PYD) и силами самообороны сирийских курдов (YPG), заявил в четверг в Берлине премьер Турции Бинали Йылдырым, находящийся в ФРГ с рабочим визитом.

"YPG и PYD — это отделения PПK в Сирии. Об этом говорят в Великобритании, признают представители разведслужб США. Целью этой преступной организации является дестабилизация ситуации и формирование новых очагов конфликтов в регионе. В борьбе с террористами Анкара надеется на большую поддержку союзников", — сказал турецкий премьер журналистам. Его цитирует агентство Anadolu.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.