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В мире

Украина потребовала от РФ отремонтировать и вернуть корабли из Крыма‍

22:2115.02.2018
(обновлено: 00:05 16.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фотоВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Киеве заявили, что Украина будет готова забрать свои корабли из Крыма только после того, как Россия их отремонтирует.

Плачевное состояние: в Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

Генерал-полковник Михаил Коваль, занимавший должность и.о. министра обороны в 2014 году, во время слушаний по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, обвинил Москву в том, что она "по-пиратски захватила" украинские корабли, а затем "раздербанила" их. Видео допроса опубликовано каналом "112 Украина" на YouTube.

"И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" — подчеркнул Коваль.

По его словам, Россия должна ответить за украинскую военную технику в международном суде в Гааге.

"Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул Коваль.

Договоренностей не было

При этом бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что корабли ломали не российские моряки, а договоренностей по ремонту с Украиной не было.

Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Госдуме рассказали о состоянии украинских кораблей, оставшихся в Крыму

"Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил РИА Новости Валуев.

По его мнению, Украине следовало вывести корабли с экипажем к новым местам базирования или "заключить договор и выставить свою вахту для их охраны", когда Киев считал суда исправными.

"Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", — добавил адмирал.

Он подчеркнул, что с момента добровольного ухода — без единого выстрела — украинских моряков из Крыма, корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву.

Он добавил, что состояние корабля можно проследить по бортовым журналам.

Политическое хамство

В конце января сенатор Франц Клинцевич назвал отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники доказательством нежелания Киева сотрудничать с Россией.

Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Потом локти будут кусать. Киев отказался от военной техники из Крыма

"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал парламентарий в фейсбуке, отметив, что иной реакции в России "и не ждали".

Сенатор Сергей Цеков также выразил мнение, что украинские власти настроены на обострение отношений с Москвой.

"Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.

Парламентарий полагает, что рано или поздно отношения между странами придут в норму.

"Возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", — добавил Цеков.

Российская инициатива

О готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин. Он отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
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Гройсман предложил России "вернуть" Крым вместе с военной техникой

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь сообщил, что руководство страны не получало какого-либо официального предложения от российских властей. Он также фактически отказался забирать военную технику, подчеркнув при этом, что Украина не будет делать ничего, что ослабит политическую либо юридическую позицию страны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей из Крыма как официальное. Он добавил, что не знает о том, отправляла ли Москва украинской стороне "какие-то бумаги по дипломатическим каналам".

В целости и сохранности
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В целости и сохранности

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В мире
Комментарии
28 пользователей оставили 34 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
advalentin
"И мы сейчас, как лохи..."
Почему как?
22:35
15.02.2018
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Дмитрий Борисов
ахахахахах. Высказывания украинских властей можно использовать, как готовую программу для юмористического шоу.
22:53
15.02.2018
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