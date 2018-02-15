Киев отказался обсуждать второй этап обмена пленными, заявили в ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (31)

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Украине в Минске отказались обсуждать второй этап предстоящего обмена пленными, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.

"На очередном заседании в Минске, которое состоялось 14 февраля 2018 года, украинская сторона отказалась обсуждать второй этап предстоящего обмена удерживаемых лиц, как и оставшиеся вопросы повестки дня, самовольно и немотивированно покинув заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, тем самым проявив неуважение ко всем участникам переговорного процесса", — заявила Морозова. Омбудсмен ДНР пояснила, что в ходе заседания было принято решение продолжить процесс без участия официального представителя Киева.

Морозова также заявила, что предложение представителей Киева в отношении следующего этапа обмена неприемлемо для ДНР.

"В формулу "16 на 6", предложенную украинской стороной, включены лица, которые ранее были поделены на так называемые категории: особо тяжкие преступления — один человек, преступления, не связанные с проведением АТО (военной операции в Донбассе — ред.), — 11 человек, четыре человека, недавно задержанные спецслужбами Украины, но не включенные представителями ДНР в список на обмен. Данное предложение не является приемлемым для нас, поскольку мы расцениваем прекращение деления на категории украинской стороной как возможность проведения полноценного второго этапа обмена по формуле "всех установленных на всех установленных", — сказала Морозова журналистам.