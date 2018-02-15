В польском Дравске пытаются спасти два танка Т-34 от "декоммунизации"

ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Жители польского города Дравско-Поморске пытаются спасти от "закона о декоммунизации" памятник в виде двух советских танков Т-34, сообщает телеканал RBB.

Два танка Т-34 на постаментах установлены в центре города около 70 лет назад в честь освобождения этой местности от немецкой оккупации.

"Все местные знают эти танки. У каждого есть фото на их фоне. Это уже стало символом нашего города. Также это красивый предмет старины", — говорит одна из местных жительниц.

Теперь же этот памятник подпадает под "закон о декоммунизации" и должен быть демонтирован.

"Местные историки при поддержке местных властей предприняли упредительный маневр, который должен сохранить танки на месте", — сообщает телеканал.

Для того чтобы памятник оставили на месте, с постамента удалили таблички, напоминающие о польско-советском братстве по оружию, и силуэты красноармейцев, а также заказали таблички, рассказывающие об истории и технических характеристиках Т-34. Теперь местные власти ожидают мнения Института национальной памяти, могут ли в городе остаться эти танки в статусе памятника военной техники.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.