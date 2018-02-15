РФ рассчитывает, что ОБСЕ проверит заявления Киева о продвижении в Донбассе

ВЕНА, 15 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине проверит заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о продвижении украинских силовиков в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

"Рассчитываем, что СММ в соответствии со своим мандатом проверит это заявление, касающееся обстановки в области безопасности в Донбассе и даст ему соответствующую оценку. Видимо, господин Турчинов готовит общественное мнение к новой эскалации напряженности в Донбассе, которую Киев намерен спровоцировать в самое ближайшее время", — заявил Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.