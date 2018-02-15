"Хезболлах" угрожает безопасности Ливана, считает Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что деятельность движения "Хезболлах" угрожает безопасности Ливана и народ этой страны должен быть обеспокоен данным фактом.

"Неприемлемо для таких боевиков как "Хезболлах" вести деятельность, выходя за власти ливанского правительства. Единственный легитимный защитник ливанского государства — это ливанские вооруженные силы. Не только для США "Хезболлах" представляет обеспокоенность. Народ Ливана также должен быть обеспокоен действиями "Хезболлах", — сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции в Бейруте с премьер-министром Ливана.

По словам госсекретаря США, вовлеченность "Хезболлах в региональные конфликты "угрожает безопасности Ливана и привносит дестабилизирующий эффект в регион".

США внесли "Хезболлах" в список террористических организаций. Ранее американский президент Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона также внести данную группировку в список террористических организаций.