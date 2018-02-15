МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Визит президента Южной Кореи в КНДР возможен, если Пхеньян изменит свою позицию, заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Это зависит от поведения Северной Кореи. Если Северная Корея по-другому будет демонстрировать свою позицию и изменит свою позицию, то есть возможность", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться визит президента Южной Кореи в КНДР.

По словам посла, "перед этим необходимо сначала провести консультации между военными ведомствами, мы уже им предложили".

"То есть, основные условия проведения переговоров на высшем уровне — надо провести сначала военные консультации", — сказал он.