Южная Корея видит возможность для диалога КНДР с США, заявил посол в России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Южная Корея видит возможность для диалога КНДР с США, заявил посол Южной Кореи У Юн Гын.

"Изменения нынешней позиции Северной Кореи они (США и Япония) воспринимают как результат санкционного давления. В Америке некоторые отмечают, что сейчас появляется эффект от санкций", — сказал он журналистам.

По словам посла, "поэтому Северная Корея пытается избежать санкций и идёт на диалог".

"Несмотря на это, в Америке депутаты, например, думают, что нужно сейчас установить диалог с Северной Кореей. Поэтому я вижу тут возможности для диалога между Северной Кореей и США", — сказал он.