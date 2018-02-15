В Афинах украинские болельщики напали на россиян

АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Украинские болельщики напали на россиян в Афинах, сообщают греческие СМИ.

Около 500 фанатов приехало в греческую столицу на матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и "Динамо" Киев. В основном это сторонники неонацистской группировки "Правый сектор"*.

Хулиганы напали на группу из пяти россиян, проживающих в Афинах, когда те выходили из кафе в центре города.

"По одним данным, их было от 15 до 20 человек, по другие — до 40 человек", — пишет интернет-издание iefimerida.gr.

Украинские болельщики разгромили кафе, разбили витрины.

"Прибывшие на место полицейские из группы быстрого реагирования арестовали 18 человек, у них изъяты ножи и кастеты", — сообщает издание.

По его данным, никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал.

Между тем греческая полиция усилила меры безопасности в связи с тем, что анархистская группировка "Рубикон" призвала изгнать из Афин украинцев, которые не имеют отношения к футболу. Греческие анархисты заявили, что организованные фанаты "Динамо" (Киев) — "сердцевина парамилитаристских групп "Правого сектора"* и обвиняются в тысячах преступлений", среди которых поджог Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.