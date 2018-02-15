Полиция допросит каждого, кто мог знать о намерениях флоридского стрелка

Стрельба в школе во Флориде (43)

Родители с учениками школы в Паркленде, Флорида

Родители с учениками школы в Паркленде, Флорида

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Полиция намерена допросить каждого, кто мог знать что-то о планах подростка, расстрелявшего 17 человек в школе во Флориде, сообщил шериф округа Бровард.

"Мы допросим каждого ученика, каждого в школе, кто мог что-то знать, но мог не осознавать, что он знает что-то", — сказал шериф на брифинге для журналистов, который транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

Шериф рассказал, что на месте трагедии продолжают работать специалисты и пообещал провести полное расследование произошедшего.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 км к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек.

Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее его исключили из школы из-за проблем с дисциплиной.

В четверг в 22.00 мск Круз предстанет перед федеральным судом округа Бровард, где ему официально будут предъявлены обвинения.