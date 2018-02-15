Эстония готова разделиться на части ради денег ЕС

ТАЛЛИН, 15 фев – РИА Новости. Грядущее сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально — одним из вариантов сохранения прежнего объема финансирования называется разделение страны на два региона, сообщает Sputnik Эстония.

Согласно оценке Министерства финансов, в теории это позволит сохранить уровень субсидирования большей части страны, но сильно сократит поток инвестиций в столичный регион.

Как отмечает Sputnik, речь, впрочем, идет лишь об идее — никакого конкретного плана раздела страны у правительства пока нет. По словам представителя Минфина Пилле Пруунсильд, реализации этой идеи препятствует также требование Евросоюза, согласно которому население дотируемого региона должно составлять не менее 800 тысяч человек. Если Таллин и Харьюмаа станут отдельным регионом, то обе части Эстонии не будут соответствовать этому критерию.

Пруунсильд подчеркнула, что даже если страна разделится на два региона и объем финансирования сохранится, сильно упадут инвестиции в столичный уезд Харьюмаа.

"При этом университеты, больницы и учреждения соцобеспечения в этом уезде обслуживают всю Эстонию", — пояснила специалист Минфина.

По оценкам ведомства, Харьюмаа недосчитается примерно 1 миллиарда евро.

Если каким-то образом идею все-таки удастся воплотить в жизнь в соответствии со всеми правилами, то юридически разделить Эстонию на два региона получится лишь не раньше 2021 года, то есть к тому моменту, когда переговоры о выделяемых Евросоюзом субсидиях уже завершатся. Однако есть шанс договориться о пересмотре объема инвестиций в середине бюджетного периода, считает Пруунсильд.

Свою окончательную оценку этой идеи Министерство финансов намерено дать в мае этого года — после того, как Еврокомиссия опубликует официальное предложение о распределении финансовых средств на следующий бюджетный период.

Как ранее сообщал Sputnik Эстония, по оценкам Госконтроля, в период следующего многолетнего финансового плана Евросоюза, который начнется в 2021 году, выделяемые Эстонии дотации ЕС сократятся на 40%, то есть на 1,5 миллиарда евро.

Госконтролер Эстонии считает, что сейчас самое время для того, чтобы подготовиться к "плохим временам", стоит подумать о накоплении резервов, сдерживании роста расходов и о стимулировании новых реформ по части доходов.

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