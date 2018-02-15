Сенатор отметил конструктивность идеи о миротворцах ООН в Донбассе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эскалацию конфликта на юго-востоке Украины можно предотвратить при размещении миротворцев ООН на линии разграничения, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин заявил журналистам, что руководство ДНР обратилось к странам-гарантам, в частности, к ФРГ и Франции, с просьбой оказать влияние на Киев и не допустить усиления напряженности в Донбассе.

"Конечно, это обращение руководства ДНР должны рассмотреть все участники "нормандской тройки", поскольку мы наблюдаем в последние месяцы усиление эскалации на юго-востоке страны", — сказал РИА Новости в четверг Цеков.

Он подчеркнул, что украинское руководство постоянно заявляет о желании решить ситуацию в Донбассе силовым путем. При этом Россия занимает жесткую позицию – все может обсуждаться только в формате политического урегулирования, отметил Цеков.

"Одним из вариантов снижения напряженности на юго-востоке Украины могло бы стать размещение миротворцев ООН по линии разграничения", — полагает сенатор.

Кроме того, страны-гаранты исполнения минских соглашений со стороны Запада – Франция и Германия – должны добиваться от Киева выполнения достигнутых договоренностей, подчеркнул законодатель.

Цеков особо обратил внимание на то, что миротворцы должны быть размещены только на границе соприкосновения сторон конфликта. "Если будет обсуждаться популярная на Западе идея размещения миротворческих сил на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией, значит, будет принято решение идти по пути силового сценария развития конфликта, когда под видом миротворцев на территорию ДНР и ЛНР могут прийти украинские войска", — сказал он.

Сенатор напомнил, что подобный сценарий был в Югославии.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.