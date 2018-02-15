МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия должна сначала отремонтировать оставленную в Крыму военную технику и уже после этого передать ее Украине. Об этом во время допроса по делу о госизмене экс-главы Украины Виктора Януковича заявил генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году. Видео допроса опубликовано каналом "112 Украина" на YouTube.
По словам военного, Москва "по-пиратски захватила" украинские суда.
"Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" — заявил генерал.
"Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул Коваль.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что руководство страны не получало какого-либо официального предложения от российских властей.
"Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — подчеркнул украинский министр.