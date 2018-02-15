Полиция завершила опознание жертв стрельбы во Флориде, все семьи оповещены

Стрельба в школе во Флориде (42)

Стрельба в школе на юге Флориды

Стрельба в школе на юге Флориды

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Полиция завершила опознание жертв стрельбы в школе во Флориде, все семьи погибших оповещены, сообщил шериф округа Броуард Скотт Исраэль.

"Все семьи погибших оповещены", — сказал он на пресс-конференции, которую транслируют местные телеканалы.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 километрах к северу от Майами в среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Ему предъявлены обвинения, он дает показания полиции.