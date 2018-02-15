Турчинов объяснил, почему Украина не может объявить войну России

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за российского ядерного оружия.

Так Турчинов ответил на вопрос защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, почему новые киевские власти не объявили войну России после ее воссоединения с Крымом. Турчинов, который весной 2014 года был исполняющим обязанности главы государства, выступил в суде по делу Януковича как свидетель обвинения.

"У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию <…>, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Российская Федерация — ядерное государство", — сказал он.

Ранее в суде уже допросили спикера Верховной рады Андрея Парубия, бывшего премьера Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлия Мамчура и командующего ВМС Игоря Воронченко. На следующей неделе планируется допрос президента Украины Петра Порошенко.

Суд по делу о госизмене Януковича идет с июня прошлого года. Прокуратура намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович свою вину отрицает.