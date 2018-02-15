Американские врачи нашли у сотрудников посольства США на Кубе травмы мозга

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Врачи в США обнаружили у сотрудников американского посольства в кубинской Гаване повреждения головного мозга неопределенного происхождения, сообщается в статье на сайте журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA).

В статье отмечается, что врачи обследовали 21 сотрудника посольства, которые были подвержены "звуковому или сенсорному явлению направленного характера" в своих домах или отелях.

"Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения", — приводятся слова одного из авторов статьи, специалиста из Пенсильванского университета Рэндела Свонсона.

Отмечается, что ни у одного из пациентов не было травм головы, которые могли бы вызвать сотрясение или другое повреждение.

В работе исследователей сообщается, что у пациентов обнаружили когнитивные и зрительные нарушения, нарушения сна и головные боли. У троих человек наблюдается сильное или умеренное ухудшение слуха. Согласно статье, пациенты заявили, что перед тем, как у них проявились симптомы, они слышали странный резкий звук или чувствовали вибрацию.

Профессор неврологии Пенсильванского университета, соавтор статьи Дуглас Смит заявил, что не думает, что "звук стал проблемой". "Мы считаем, что звук был последствием воздействия, потому что звуки обычно не становятся причиной мозговых травм", — приводятся слова Смита в статье.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость и плохой сон.

Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес назвал ложью и политической манипуляцией сообщения об "акустических атаках" на посольство США в Гаване.