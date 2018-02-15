Американские врачи нашли у сотрудников посольства США на Кубе травмы мозга

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Врачи в США обнаружили у сотрудников американского посольства в кубинской Гаване повреждения головного мозга неопределенного происхождения, сообщается в статье на сайте журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA).
"Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения", — приводятся слова одного из авторов статьи, специалиста из Пенсильванского университета Рэндела Свонсона.
Отмечается, что ни у одного из пациентов не было травм головы, которые могли бы вызвать сотрясение или другое повреждение.
В работе исследователей сообщается, что у пациентов обнаружили когнитивные и зрительные нарушения, нарушения сна и головные боли. У троих человек наблюдается сильное или умеренное ухудшение слуха. Согласно статье, пациенты заявили, что перед тем, как у них проявились симптомы, они слышали странный резкий звук или чувствовали вибрацию.
Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость и плохой сон.
Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес назвал ложью и политической манипуляцией сообщения об "акустических атаках" на посольство США в Гаване.