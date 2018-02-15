Четыре человека пострадали во время столкновений у суда в Киеве

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Четыре человека пострадали во время столкновений у здания суда в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы, сообщает сайт телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на Тараса Логинова — координатора отрядов Красного креста, дежуривших на месте событий.

Ранее СМИ сообщили о столкновениях у суда в Киеве. По данным СМИ, там находились "титушки" (нанятые провокаторы), представители радикальных организаций, правоохранители. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

"Четыре человека (пострадали – ред.), двое с травмами головы, у девушки травма живота и у полицейского пулевое ранение", — сообщил Логинов.

Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил под поручительство мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении госсредств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.

Накануне украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.