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Нидерланды не исключали РФ из проекта музея в Собиборе, заявила Захарова

17:1515.02.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Нидерланды не блокировали подключение России к проекту музея в польском лагере смерти времен Второй мировой войны в Собиборе.

Владимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. 20 сентябя 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Она напомнила, что в конце января директор Польского института международных отношений Словамир Дебский сообщил в своем микроблоге в Twitter, что Нидерланды, а не Польша блокирует подключение России к участию в международном управляющем комитете проекта создания нового музея.

"Власти Нидерландов категорически отрицают эти заявления. Вопрос, кто же все-таки врет?", — заявила Захарова на брифинге в четверг, призвав стороны озвучить реальную картину.

По ее словам, для Москвы приоритетное значение имеет возможность реализовать ее "исторически обоснованное законное право полноценно участвовать увековечивании памяти узников этого страшного места, среди которых были граждане Советского Союза".

"Тем более, что в российских архивах выявлено значительное количество документов, которые могли бы существенно расширить экспозицию создаваемого музея", — добавила Захарова.

Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

Однако в июле этого года Варшава заявила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы.

Ранее Захарова от имени МИД РФ выразила разочарование этим решением и назвала отказ в присоединении России "аморальным с точки зрения исторической правды".

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