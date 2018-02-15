Трамп выступит с обращением к нации в связи с трагедией в школе во Флориде

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации в связи со стрельбой в школе в штате Флорида, которая унесла жизни 17 человек, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент выступит с обращением к нации сегодня в 11 утра (19.00 мск) в связи с трагической стрельбой в Паркленде во Флориде", — написала Сандерс в Twitter.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 километрах к северу от Майами в среду. По данным шерифа Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, а затем послышались выстрелы. По данным СМИ, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников. Шериф подтвердил задержание подозреваемого — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

Трамп в связи с произошедшей стрельбой уже призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.