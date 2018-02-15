Украинский генерал рассказал, почему Крым не "утонул в крови"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, заявил, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови". Об этом он рассказал во время допроса по делу о госизмене экс-главы Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает "Укринформ".

Военачальник считает, что исполнявший обязанности президента Александр Турчинов правильно отреагировал на ситуацию на полуострове.

"Я вам двести процентов даю гарантий, что, если бы прозвучал первый выстрел, был бы Крым утоплен в крови", — заявил Коваль.

Ранее бывший народный депутат Андрей Сенченко рассказал, что у Турчинова "был соблазн" пожертвовать выборами и ввести военное положение из-за ситуации на полуострове. В этом случае Турчинов, вероятно, до сих пор руководил бы государством. Сенченко рассказал, что врио главы государства приказал военным в Керчи открывать огонь, однако они отказались выполнять указание.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали этот шаг.

Киев считает Крым "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".