Представители ЛНР передали Киеву тело погибшего в Донбассе силовика

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (131)

ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали украинским силовикам тело военнослужащего, погибшего в ходе перестрелки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что засекла диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных. Тело одного погибшего удалось эвакуировать на территорию ЛНР.

"В рамках международного гуманитарного права Народная милиция совместно с общественной организацией воинов-ветеранов Афганистана передали тело военнослужащего ВСУ на подконтрольную Украине территорию", — сказал Марочко.

Он уточнил, что за подготовкой к передаче тела на подконтрольной ЛНР территории наблюдали представители СММ ОБСЕ и представительство республики в СЦКК. Непосредственно передача тела состоялась на мосту в районе населенного пункта Счастье.