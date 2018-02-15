Представители ЛНР передали Киеву тело погибшего в Донбассе силовика

ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали украинским силовикам тело военнослужащего, погибшего в ходе перестрелки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
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"В рамках международного гуманитарного права Народная милиция совместно с общественной организацией воинов-ветеранов Афганистана передали тело военнослужащего ВСУ на подконтрольную Украине территорию", — сказал Марочко.
Он уточнил, что за подготовкой к передаче тела на подконтрольной ЛНР территории наблюдали представители СММ ОБСЕ и представительство республики в СЦКК. Непосредственно передача тела состоялась на мосту в районе населенного пункта Счастье.