Россия и США проведут консульские консультации по визовым вопросам

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Россия и США проведут консультации по консульской тематике в связи с визовыми вопросами сторон, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, у России по-прежнему вызывает возмущение, что из-за визовых рестрикций США продолжают срываться многие поездки россиян в Соединенные Штаты, в том числе, в рамках деловых, культурных и семейных связей.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что после сокращения дипперсонала США в РФ за счет консульских работников, количество выдаваемых россиянам виз стало практически в три раза меньше, чем ранее.
Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа 2017 года после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве. В середине декабря генконсульство США в Санкт-Петербурге возобновило выдачу неиммиграционных виз.
В декабре в МИД России заявили, что решение США сократить дипперсонал за счет консульских работников было принято преднамеренно, таким образам россиянам специально создали неудобства.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.