Россия и США проведут консульские консультации по визовым вопросам

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Россия и США проведут консультации по консульской тематике в связи с визовыми вопросами сторон, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Серьезные вопросы, накопившиеся в визовой сфере в отношениях между Россией и США, станут предметом рассмотрения на очередных консультациях по консульской тематике. Они должны были состояться еще в конце прошлого года", – сказала Захарова. При этом она не сообщила дату консультаций.

По словам Захаровой, у России по-прежнему вызывает возмущение, что из-за визовых рестрикций США продолжают срываться многие поездки россиян в Соединенные Штаты, в том числе, в рамках деловых, культурных и семейных связей.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что после сокращения дипперсонала США в РФ за счет консульских работников, количество выдаваемых россиянам виз стало практически в три раза меньше, чем ранее.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа 2017 года после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве. В середине декабря генконсульство США в Санкт-Петербурге возобновило выдачу неиммиграционных виз.

В декабре в МИД России заявили, что решение США сократить дипперсонал за счет консульских работников было принято преднамеренно, таким образам россиянам специально создали неудобства.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.