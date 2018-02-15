Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений, заявили в МИД России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За три года действия "Минска-2" Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Например, продолжила она, на линии соприкосновения сохраняется напряженная обстановка, "продолжаются обстрелы, инициированные, как следует из отчета ОБСЕ, украинскими военными".
"При этом на Украине не оставляют идею силового решения проблемы "оккупированных территорий", — отметила официальный представитель МИД РФ.