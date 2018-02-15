Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений, заявили в МИД России

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (30)

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За три года действия "Минска-2" Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Предполагалось, что эти меры позволят достичь мира к концу 2015 года. К сожалению, этого не случилось. Вместо того, чтобы добросовестно работать по имплементации минских соглашений, киевские власти с самого начала стали их откровенно саботировать, заматывать и блокировать непосредственно сам переговорный процесс. Ни один пункт комплекса мер Киевом до сих пор фактически не выполнен", — сказала Захарова.

Например, продолжила она, на линии соприкосновения сохраняется напряженная обстановка, "продолжаются обстрелы, инициированные, как следует из отчета ОБСЕ, украинскими военными".

"При этом на Украине не оставляют идею силового решения проблемы "оккупированных территорий", — отметила официальный представитель МИД РФ.