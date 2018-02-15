В Латвии начались увольнения медиков из-за недостаточного знания госязыка

РИГА, 15 фев – РИА Новости. Ряд медиков уволили из медучреждений Латвии в прошлом году из-за недостаточного знания латышского языка, сообщил в четверг председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс.

"Медики были уволены на основании решений Центра государственного языка. На их недостаточные знания госязыка жаловались клиенты", — сказал Калейс в эфире латвийского телевидения.

В основном, по его словам, по этой причине от работы освобождаются медсестры.

Министерство внутренних дел готовит поправки в закон, которые предусматривают обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, на котором говорит около 40% населения, является иностранным. За отказ использовать латышский язык в общественной сфере, например, при общении с клиентом или пациентом, грозит штраф или увольнение с работы.