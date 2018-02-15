ВСУ стягивают вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Украинские силовики наращивают группировку войск в Донбассе и стягивают тяжелое вооружение в район линии соприкосновения, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее оперативное командование ДНР заявило о подготовке украинских силовиков к активным наступательным действиям на нескольких участках линии соприкосновения для последующей блокировки самопровозглашенных республик и установления контроля над отдельными участками границы с РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Вместо разведения сил и средств украинские силовики не прекращают попыток захвата новых населенных пунктов, стягивая тяжелое вооружение к линии соприкосновения, открыто наращивают военную группировку. Можно предположить, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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