Школьному стрелку из Флориды предъявили обвинения в убийстве 17 человек

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правоохранители предъявили обвинения в предумышленном убийстве 17 человек 19-летнему юноше, устроившему стрельбу в школе во Флориде. Об этом сообщается на сайте шерифа округа Броуард.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 километрах к северу от Майами в среду. По данным шерифа Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, а затем послышались выстрелы.

По данным СМИ, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников. Шериф подтвердил задержание подозреваемого — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.

Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей стрельбой призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.