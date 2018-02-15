Школьному стрелку из Флориды предъявили обвинения в убийстве 17 человек

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правоохранители предъявили обвинения в предумышленном убийстве 17 человек 19-летнему юноше, устроившему стрельбу в школе во Флориде. Об этом сообщается на сайте шерифа округа Броуард.
По данным СМИ, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников. Шериф подтвердил задержание подозреваемого — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.
Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей стрельбой призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.