Король Иордании отметил роль России в мирном решении региональных проблем

Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II отметил роль России в установлении мира в Сирии и решении израильско-палестинского конфликта.

"Благодаря вашим указаниям год назад нам удалось добиться более высокого уровня координации в действиях Иордании и Российской Федерации, в частности это касается создания политически необходимых условий на юге Сирии для восстановления там мира, благодаря вашим лидерским качествам", — заявил Абдалла II.

Он также обратил внимание на решение израильско-палестинского кризиса.

"Я хотел бы поблагодарить вас, господин президент, в частности за те усилия, которые вы прилагаете в деле поиска мирного решения израильско-палестинского конфликта", — отметил монарх.