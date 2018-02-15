В Афганистане в 2017 году погибли около 3,5 тысячи мирных граждан

ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек получили ранения, говорится в ежегодном докладе, опубликованном в четверг миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

В документе отмечается, что в 2017 году в Афганистане было зафиксировано 10 тысяч 453 пострадавших среди мирных граждан — 3,438 человек убито, 7,015 ранено. При этом большое количество пострадало из-за подрыва смертников или использования иных самодельных взрывных устройств.

Еще одной причиной гибели и ранений среди мирных граждан являются боевые столкновения между антиправительственными элементами и проправительственными войсками. Действия антиправительственных группировок, таких как Талибан*, запрещенная в РФ ИГ* ("Исламское государство") и другие, привели к ранениям и гибели почти 65% от общего числа пострадавших.

По сравнению с 2016 годом в Афганистане также выросло количество погибших (359) и раненых (865) женщин. Однако на 10% сократилось количество пострадавших детей – до 861 убитого и 2,318 раненых в 2017 году.

"Мирных граждан в Афганистане убивают во время их обычной жизни – поездках на автобусе, молитвах в мечетях, когда они просто проходят мимо здания, которое является целью. Эти люди в Афганистане год за годом продолжают жить в страхе и в отсутствии безопасности, в то время как те, кто лишает их жизни, остаются безнаказанными", — заявил, комментируя доклад, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

По его словам, нападение на мирных граждан запрещено международным законодательством в области гуманитарного права "и во многих случаях может быть приравнено к военным преступлениям".

"Те, кто их совершают, должны быть найдены и понести наказание", — добавил глава УВКПЧ ООН.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России