Рябков рассказал, как США пытаются запугать другие страны

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США, заявляя о новых санкциях, пытаются запугать другие страны, предостеречь от партнерства с РФ, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России.

"В целом политика администрации (президента США Дональда) Трампа в части санкционного давления на Россию несет в себе элемент запугивания деловых кругов в самых разных частях мира и намеренного создания неопределенности в отношении того, могут ли последовать какие-то "наказания" со стороны США за законное сотрудничество с российскими партнерами или нет", — сказал Рябков, комментируя последние заявления Мнучина по санкциям.