На Украине неизвестный бросил коктейль Молотова в Музей Бандеры

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Минувшей ночью неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Музея Степаны Бандеры, сообщает местное издание "Блиц-Инфо".

Инцидент произошел в Ивано-Франковской области, в усадьбе Бандеры в селе Старый Угрино. Взрыв повредил входные двери музея, на месте работают следователи и взрывотехники.

Полиция ищет злоумышленника.

"Причинили нам вреда немного, чтобы привлечь внимание. Кто и зачем — не знаю. Какой-то подлый предатель. Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения", — рассказал директор музея Степан Лесив изданию "Репортер".

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

В 2015 году президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.