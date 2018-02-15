"Ушел разведать обстановку": в Киеве учитель бросил детей в горящей школе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Родители учащихся киевской гимназии "Диалог" пожаловались на преподавателя, который оставил детей в классе в момент пожара, сообщают "Вести".

По версии одной из матерей, когда в помещение проник дым, учитель ушел "на разведку", оставив детей, и не вернулся.

"Дети почувствовали дым, просидели минут 15. Учитель пошел разведать обстановку и не вернулся. Дети сами выбегали на улицу. Администрация (школы — прим. ред.) пожарных и скорую не вызывали. Ребенок пришел с запахом горелого пластика. До сих пор волосы и форма с устойчивым запахом", — написала одна из матерей в Facebook.

Руководство школы отказалось прояснить ситуацию без разрешения департамента образования, утверждает женщина. В комментариях к публикации еще одна мать заметила, что класс, где учатся ее дети, вывели на улицу организованно и быстро. Тем не менее некоторые родители планируют обратиться в прокуратуру.