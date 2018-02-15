В Таиланде водитель погиб после того, как вывел 50 человек из огня

БАНГКОК, 15 фев — РИА Новости. Водитель двухэтажного автобуса, загоревшегося на горной дороге на севере Таиланда, спас 50 своих пассажиров, но сам погиб, пытаясь спасти автобус, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

Водитель, гражданин Таиланда Самран Дуанг-Саат, вечером в среду вез в своем автобусе 50 мьянманских гастарбайтеров, возвращавшихся домой после работы в Таиланде, из провинции Пхетчабури к мьянманской границе в провинции Так. На горной дороге внезапно загорелся двигатель автобуса, и пламя быстро перекинулось в салон. Водитель немедленно остановил автобус и помог всем пассажирам выбраться наружу, а затем с помощью добровольцев из числа пассажиров, начал тушить пожар, сообщает издание.

Когда пожар был практически ликвидирован, автобус, стоявший на горном склоне, внезапно тронулся и поехал вниз. Дуанг-Саат на ходу запрыгнул в кабину, чтобы попытаться его остановить, однако тормозная система, выгоревшая при пожаре, не срабатывала. Автобус, набравший на спуске большую скорость, врезался в шедший в том же направлении грузовик. При этом столкновении водитель автобуса погиб, говорится в сообщении.