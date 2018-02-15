В НАТО начали планировать тренировочную миссию в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в четверг дали старт подготовке миссии по обучению представителей силовых структур и консультированию по укреплению сектора безопасности в Ираке, завил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы только что договорились начать планировать тренировочную миссию НАТО в Ираке по запросу иракского правительства и коалиции", — сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны.

Он отметил, что в настоящий момент инструктаж, который НАТО проводит в Ираке, основан на работе небольшой постоянной команды, которая организует приезды и отъезды мобильных тренировочных групп. Инструкторы обучают иракских силовиков военной медицине и логистике, противодействию самодельным взрывным устройствам.

"Идея заключается в том, чтобы от этого формата перейти к более содержательному, основанному на размещении в Ираке инструкторов, которых мы будем обучать работе по созданию образовательных учреждений, военных школ и академий", — сказал генсек.

Ранее он сообщал, что формальный запуск миссии ожидается на саммите НАТО в июле.