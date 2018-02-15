Король Иордании призвал все страны объединиться для борьбы с терроризмом

15 фев — РИА Новости. Все страны должны объединиться для борьбы с терроризмом, заявил король Иордании Абдалла II.

"(Терроризм) — это такие вызовы, на которые нужно реагировать всем вместе. Настала пора всем нам встать вместе, плечом к плечу", — заявил король в ходе разговора с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя в Москве.

"Сейчас необходим ваш голос в нашей части света, потому что мы сейчас все вместе ведём борьбу с этим ужасным злом", — обратился он к патриарху.

"И, насколько я понимаю, Россия начала борьбу с этим злом раньше, чем кто-либо из нас", — добавил король.

Король Иордании Абдалла II в четверг прибыл в Москву с рабочим визитом.