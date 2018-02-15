Новым премьером Непала стал лидер Компартии, возглавляющей коалицию

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев — РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари назначила 65-летнего Кхадгу Прасада Шарму Оли, лидера Компартии, новым премьер-министром страны, пишет в четверг местная газета Himalayan Times.

Несколькими часами ранее его предшественник — бывший премьер Непала Шер Бахадур Деуба — ушел в отставку. Это произошло после того, как возглавляемая им партия "Непальский конгресс" проиграла выборы в Палату представителей — нижнюю палату парламента страны. Большинство голосов на этих выборах получила "левая коалиция", состоящая из двух партий — Объединенной марксисткой-ленинской компартии Непала и Коммунистической партии Непала (маоисты). В общей сложности коммунисты получили в парламенте 174 места из 275 возможных.

В своей предвыборной кампании коалиция сделала акцент на обеспечении в будущем политической стабильности и экономического процветания страны.

Накануне Шарма Оли как лидер Коммунистической партии Непала, возглавляющей коалицию, был выдвинут на пост премьер-министра страны. Он уже занимал эту должность в прошлом, с 2015 по 2016 год.