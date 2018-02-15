В Донецкой области военные расстреляли четырех сослуживцев

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — по данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.

Тела морских пехотинцев обнаружили в доме, где они временно проживали, сообщает пресс-центр операции силовиков в Донбассе в Facebook . Военная служба правопорядка ВСУ и национальная полиция выясняют обстоятельства и причины произошедшего, говорится в сообщении.

Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. Подозреваемых — двоих морпехов из того же подразделения — задержали, они уже дали признательные показания. Причиной конфликта Генпрокуратура называет неуставные отношения.

По данным украинского интернет-издания LB.ua, ЧП произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.

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