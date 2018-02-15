В Кремле призвали дождаться деталей "доклада Расмуссена" по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (28)

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прежде чем формулировать позицию Кремля по так называемому "докладу Расмуссена" по размещению в Донбассе миротворцев ООН, нужно дождаться деталей этого плана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по "докладу Расмуссена", Песков сказал: "Подождите, сначала надо детали какие-то получить этого плана".

Разработчики доклада, содержащего идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН, ранее рассказали РИА Новости, что намерены ознакомить с этим планом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

В докладе, который есть в распоряжении РИА Новости, рассматривается возможность включения в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО. При этом отмечается, что возможность руководства такой миссией со стороны ЕС и Североатлантического альянса нереалистична, а шансы на ее размещение оцениваются в целом как низкие.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Как сообщил РИА Новости автор доклада, эксперт американского института Hudson Ричард Гован (Richard Gowan), исследование проведено по заказу консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Эксперт также заявил, что "исследование является его личной и независимой оценкой". Представитель компании Rasmussen Global Джеймс Холтум, со своей стороны, подтвердил РИА Новости, что доклад "будет направлен экспертам и заинтересованным сторонам, включая Курта Волкера, перед Мюнхенской конференцией по безопасности".

Очередная, 54-я, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.