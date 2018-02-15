Палестинца приговорили к четырем пожизненным срокам за убийство израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев — РИА Новости. Израильский суд приговорил к четырем пожизненным срокам палестинского террориста за убийство в прошлом году семьи израильтян, сообщил министр обороны Авигдор Либерман.

Жертвами молодого жителя Западного берега реки Иордан, проникшего под покровом темноты в соседнее еврейское поселение, стали пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь, жена получила тяжелые ранения.

"Гнусный террорист приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство семьи Соломон в Нефе-Цуф… Нет такого числа пожизненных сроков, которого было бы достаточно, чтобы наказать это животное в обличие человека с улыбкой, все еще размазанной по его лицу", — написал Либерман в микроблоге Twitter.

Сам министр предлагал казнить террориста и продвигает необходимые для этого поправки в законодательство. По приговору суда высшая мера наказания в истории Израиля применялась лишь однажды — к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману в 1962 году.

Теракт в поселении Неве-Цуф, известном также под названием Халамиш, произошел в июле прошлого года в разгар массовых арабских протестов против планов Израиля установить металлодетекторы у входов на иерусалимскую Храмовую гору с мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.