МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, сообщает портал Task and Purpose.

Объем заказа вырос на 825% в сравнении с предыдущими заявками. В список вошли реактивные снаряды "Экскалибур" (Excalibur), предназначенные для применения в ближнем бою. Такое количество боеприпасов необходимо солдатам для отработки навыков ведения обычных наземных операций.

"Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих особой решительности", — приводит портал слова директора армии по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.

Военные подчеркнули, что вооруженные силы не испытывают недостатка в снарядах, а восстанавливают и обновляют арсенал вооружений.

Ранее Белый дом запросил у конгресса 6,3 миллиарда долларов на "Европейскую инициативу сдерживания" — программу, направленную на сдерживание "российской агрессии" в регионе. Средства планируется потратить на усиление присутствия американского контингента в Европе.

Комментируя инициативу, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заметил, что антироссийская направленность внешней политики США закреплена в бюджете. С 2015 года сумма на "сдерживание России" выросла с 3,4 миллиарда до нынешних 6,3 миллиарда долларов.

Россия же укрепляет свою обороноспособность вне зависимости от каких-либо действий США или других стран, подчеркнул Бондарев.