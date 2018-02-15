В Донецкой области горняки вторые сутки протестуют против задержки зарплат

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Горняки вторые сутки продолжают акции протеста на подконтрольной Киеву части Донецкой области, требуя выплаты зарплат, сообщил в четверг председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Накануне Волынец сообщал, что шахтеры перекрывали ряд дорог на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

"Горняки четырех шахт госпредприятия "Селидовуголь" уже вторые сутки продолжают акцию протеста. Люди сутками продолжают пикет на улице Мичурина в городе Новогродовка — они выставили палатки. Другая же группа из 80 человек ночь продежурила возле здания "Селидовугля", где они также разместили палатки", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, пока нет конструктивной реакции со стороны руководства Минэнергоугля и центральных органов власти на акции горняков. При этом Волынец сообщил, что не лучшая ситуация по выплате зарплаты складывается и на других шахтах угольной отрасли — общая задолженность шахтерам на сегодня составляет 922 миллиона гривен (34, 5 миллиона долларов).

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Кроме того, как отметил глава профсоюза, уже четвертые сутки затапливается шахта "Центральная" госпредприятия "Мирноградуголь" в Донецкой области.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.