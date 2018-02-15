В Донецкой области горняки вторые сутки протестуют против задержки зарплат

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Горняки вторые сутки продолжают акции протеста на подконтрольной Киеву части Донецкой области, требуя выплаты зарплат, сообщил в четверг председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Горняки четырех шахт госпредприятия "Селидовуголь" уже вторые сутки продолжают акцию протеста. Люди сутками продолжают пикет на улице Мичурина в городе Новогродовка — они выставили палатки. Другая же группа из 80 человек ночь продежурила возле здания "Селидовугля", где они также разместили палатки", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его данным, пока нет конструктивной реакции со стороны руководства Минэнергоугля и центральных органов власти на акции горняков. При этом Волынец сообщил, что не лучшая ситуация по выплате зарплаты складывается и на других шахтах угольной отрасли — общая задолженность шахтерам на сегодня составляет 922 миллиона гривен (34, 5 миллиона долларов).
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Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.