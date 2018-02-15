СМИ узнали о нехватке в Германии танков для участия в операциях НАТО

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Немецкому бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО, пишет газета Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ.

По данным издания, в начале 2019 года бундесвер должен взять на себя решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Однако девятая танковая бригада в Мюнстере, которая по плану должна исполнять эту задачу, сейчас располагает только девятью боеспособными из необходимых 44 танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder.

Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов, подчеркивает газета.

Как пишет Welt, проблемы не обошли стороной и военно-воздушные силы, которые также не в состоянии выполнить свои обязательства перед НАТО.

Боеготовность истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53 значительно ухудшилась: по статистике, каждый из этих комплексов может участвовать в операциях, подготовке и учениях только четыре месяца в году. Остальные восемь летательные аппараты проводят на земле из-за ремонта, устранения неполадок перед вылетами и переоборудования.