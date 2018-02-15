Мировое сообщество должно призвать гарантов повлиять на Киев, считают в ГД

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (27)

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Призывы к странам-гарантам повлиять на власти Киева и не допустить эскалации конфликта в Донбассе должны исходить не только от самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), но от всего мирового сообщества, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Ранее полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин заявил журналистам, что руководство ДНР обратилось к странам-гарантам, в частности к ФРГ и Франции, с просьбой оказать влияние на Киев и не допустить эскалации конфликта в Донбассе.

"Киев полностью зависит от Европы, от Госдепа. Пушилин сделал это заявление для того, чтобы еще раз привлечь не только страны-гаранты…, (а) все мировое сообщество, что продолжается гражданская война, продолжаются обстрелы, минские соглашения не выполняются", — заявил Водолацкий РИА Новости.

По мнению депутата, стороны, которые поддерживают в том числе минские договоренности, должны нести за это ответственность, поскольку за этим стоят человеческие жизни. "И я думаю, что такие заявления должен делать не только Пушилин, но и все мировое сообщество", — заключил парламентарий.