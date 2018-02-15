МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Призывы к странам-гарантам повлиять на власти Киева и не допустить эскалации конфликта в Донбассе должны исходить не только от самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), но от всего мирового сообщества, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Киев полностью зависит от Европы, от Госдепа. Пушилин сделал это заявление для того, чтобы еще раз привлечь не только страны-гаранты…, (а) все мировое сообщество, что продолжается гражданская война, продолжаются обстрелы, минские соглашения не выполняются", — заявил Водолацкий РИА Новости.
По мнению депутата, стороны, которые поддерживают в том числе минские договоренности, должны нести за это ответственность, поскольку за этим стоят человеческие жизни. "И я думаю, что такие заявления должен делать не только Пушилин, но и все мировое сообщество", — заключил парламентарий.