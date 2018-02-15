В 2017 году в Афганистане погибли более десяти тысяч мирных жителей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 10 тысяч гражданских лиц погибли или получили ранения в 2017 году в Афганистане, говорится в опубликованном в четверг ежегодном отчете Миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
Вместе с тем в организации обратили внимание на высокую смертность в результате атак террористов-смертников и подрывов самодельных бомб. Согласно отчету, две трети гражданских лиц (65%) стали жертвами "антиправительственных элементов", в том числе группировок "Талибан" и ИГ (террористические группировки, запрещены в РФ), а также других неидентифицированных групп. В результате операций правительственных сил погибли или были ранены 19% гражданских, 11% — в результате перекрестного огня боевиков и правительственных сил.
"Народ Афганистана год за годом продолжает жить в обстановке небезопасности и в страхе, а ответственные за убийства избегают наказания. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и в большинстве случаев являются военными преступлениями. Виновники должны быть найдены и привлечены к ответственности", — цитирует доклад заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна.