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Экс-министр финансов Греции объявил о создании "партии непослушания"

10:0815.02.2018
(обновлено: 10:09 15.02.2018)
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© РИА Новости / Геннадий МельникЭкс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Архивное фотоЭкс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис объявил о создании новой политической партии, которая будет называться "Фронт европейского реалистичного неповиновения 25" и призвана вернуть демократию в Европу.

Работа полиции в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
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Учредительный съезд состоится 26 марта в Афинах, написал Варуфакис на своём личном сайте.

Аббревиатура партии будет по-гречески звучать MeRA25, что можно перевести как "День25", по аналогии с его движением DiEM25, созданным в феврале 2016 года. С названием согласилось подавляющее большинство членов движения DiEM25, сообщил политик.

Варуфакис был министром финансов в первом левом правительстве Греции в январе-июле 2015 года и стал одним из самых харизматичных и ярких политиков. Он был главным переговорщиком Греции с клубом международных кредиторов. По их же требованию и по просьбе премьер-министра Алексиса Ципраса он ушел в отставку — чтобы не мешать Ципрасу вести переговоры с Еврогруппой. Варуфакис раздражал европейских министров финансов открытой критикой Еврогруппы. В Греции он пользовался большой популярностью, хотя многие обвиняли его в популизме и неумении находить компромиссы с партнерами по переговорам. Некоторые политики считают, что его популизм обошелся Греции в 100 миллиардов евро.

Глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В феврале 2016 года Варуфакис объявил о создании нового политического движения — общеевропейского движения за демократию DIEM25, Democracy in Europe Movement 2025, левого по идеологии и проевропейского. Его целью было положить конец разобщению в Европе, предложить третий, альтернативный путь Европейскому континенту. По его словам, Евросоюз должен быть демократизирован, или он разрушится, и произойдёт это до 2025 года, чего нельзя допустить.

Варуфакис определил три цели новой партии – "европейский интернационализм — правильная рациональная экономика — социальное освобождение".

"Греция задыхается и опустела в Европе, которая переполнена и деградирована. Только широкий, примирительный, общеевропейский фронт против трансграничной олигархии, ответственной за финансовое порабощение Греции, может дать дыхание стране, надежду и помощь людям", — считает Варуфакис.

Объясняя название партии, экс-министр написал, что "единственный способ быть ответственным сегодня — не подчиняться иррациональной политике, которая опустошает страну".

Лидер партии Граждане Альберт Ривера. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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"Единственный способ восстановить уважение к парламенту, конституции, простой логике — положить конец слепому послушанию "предложениям" тройки (кредиторов) за рубежом и внутри страны. Настоящие европейцы сегодня отказываются рабски повиноваться некомпетентным псевдо-технократам, которые на алтарь узких олигархических интересов положили уничтожение Греции, обесценивание Европы", — говорится в заявлении экс-министра.

Варуфакис сообщил, что в ближайшие дни партия представит основополагающую декларацию, проведёт 20 февраля собрание, а 26 марта — учредительный съезд в Афинах.

Варуфакис призвал всех, кто считает создание партии MeRA25 "рождением луча света", усилить и укрепить ее.

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