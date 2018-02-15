В ДНР заявили, что силовики нарушили перемирие 14 раз за сутки

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 14 раз", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики почти 170 мин. Кроме того, по его данным, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.
"Горловское направление: минометы 82 миллиметра – девять мин. Донецкое направление: минометы 120 миллиметра – 67 мин, 82 миллиметра – 92 мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 391 единица", — сказал представитель ДНР в СЦКК.