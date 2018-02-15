Массовое убийство в США: подросток расстрелял 17 школьников во Флориде

ВАШИНГТОН, 15 фев — РАИ Новости. Очередное массовое убийство произошло в среду неподалеку от Майами во Флориде: девятнадцатилетний подросток расстрелял школьников из винтовки и был задержан.
В среду за десять минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Потом, рассказывают очевидцы, послышались выстрелы.
Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты". "Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — указал сенатор. Выжившие в трагедии рассказали, что поначалу подумали, что тревога является учебной.
По имеющимся данным, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.
Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Задержанный дает показания полиции.
Выполненные обещания
"Он все время был подавлен, говорил об оружии и часто пытался скрыть лицо", — вспоминает один из знакомых стрелка по школе. Некоторые его знакомые по школе вспоминают, что у стрелявшего были проблемы с другими воспитанниками и он переживал, что не получал помощи от руководства школы. Один из знающих Круза рассказал, что воспитанники учебного заведения шутили, что если кто-то и расстреляет школу когда-нибудь, это будет именно он.
Как рассказал в эфире CNN ученик 12-го класса Брэндон Минофф, Круз был "тихим и стеснительным" и "одиночкой", любил оружие. "Он был исключен в прошлом году за владение оружием (на территории школы)", — сообщил он. Информация об этом официально не подтверждена, хотя ранее в среду шериф сообщил, что стрелявший был исключен из школы за нарушение дисциплины.
Аналогичную риторику увидели правоохранительные органы и в социальных сетях подростка, где он публиковал свои фотографии со стрелковым и холодным оружием. Кроме того, он открыто заявлял о желании совершить атаку, в том числе на сотрудников полиции.
О том, что у подозреваемого в совершении атаки были психические проблемы, в интервью CNN сообщил глава округа Бровард Бим Фер: стрелявший некоторое время наблюдался у психиатра, но потом прекратил лечение.
Florida school shooting:— Thames Valley News (@HeartThamesNews) 15 февраля 2018 г.
— At least 17 people dead
— Dozens more injured
— 18th US school shooting this year
— Former student arrested#HeartNews pic.twitter.com/Pnuw0JjHIG
Снова не вовремя
Очередное кровопролитие в Америке вновь подняло тему необходимости принятия мер по контролю за оборотом оружия в США, к которому безуспешно взывал предшественник Трампа демократ Барак Обама.
Одним из главных предвыборных лозунгов Трампа была "защита второй поправки конституции" — права американцев на владение оружием. Трамп упрекает демократов в попытках лишить граждан страны этого права. Его оппоненты заявляют, что необходимо усилить контроль над продажей оружия и тем самым предотвратить риски будущих трагедий.
Как сообщает телеканал CNN, в соответствии с федеральным законом, купить полуавтоматическую винтовку AR–15, которой был вооружен Николас Круз, можно по достижении 18 лет. В любом случае, ни президент, ни его ближайшее окружение не нашли возможности высказаться о проблеме оружия в США в день очередной трагедии. Как заявил журналистам губернатор Флориды Рик Скотт, "будет время продолжить эти разговоры", чем вызвал шквал критики в свой адрес в социальных сетях.