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Массовое убийство в США: подросток расстрелял 17 школьников во Флориде

Сюжет:
Стрельба в школе во Флориде (35)
08:3715.02.2018
(обновлено: 11:43 15.02.2018)
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© REUTERS / WSVN.comСтрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 годаСтрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года
© REUTERS / WSVN.com

ВАШИНГТОН, 15 фев — РАИ Новости. Очередное массовое убийство произошло в среду неподалеку от Майами во Флориде: девятнадцатилетний подросток расстрелял школьников из винтовки и был задержан.

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Полиция подтвердила гибель 17 человек при стрельбе в школе во Флориде
Трагедия произошла в Паркленде в 60 километрах от Майами — городе, который по итогам 2017 года получил почетное звание "самого безопасного города штата".

В среду за десять минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Потом, рассказывают очевидцы, послышались выстрелы.

Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты". "Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — указал сенатор. Выжившие в трагедии рассказали, что поначалу подумали, что тревога является учебной.

По имеющимся данным, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Задержанный дает показания полиции.

Выполненные обещания

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года
© REUTERS / WSVN.com
СМИ: стрелявший в школе во Флориде пытался скрыться, затерявшись в толпе
Сразу после задержания стрелявшего полиция начала изучать его социальные сети и, как сообщил шериф, увидела там много того, что вызвало озабоченность. Очевидно, что поводы волноваться, заподозрить неладное и, возможно, предотвратить трагедию были.

"Он все время был подавлен, говорил об оружии и часто пытался скрыть лицо", — вспоминает один из знакомых стрелка по школе. Некоторые его знакомые по школе вспоминают, что у стрелявшего были проблемы с другими воспитанниками и он переживал, что не получал помощи от руководства школы. Один из знающих Круза рассказал, что воспитанники учебного заведения шутили, что если кто-то и расстреляет школу когда-нибудь, это будет именно он.

Как рассказал в эфире CNN ученик 12-го класса Брэндон Минофф, Круз был "тихим и стеснительным" и "одиночкой", любил оружие. "Он был исключен в прошлом году за владение оружием (на территории школы)", — сообщил он. Информация об этом официально не подтверждена, хотя ранее в среду шериф сообщил, что стрелявший был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года
© REUTERS / WSVN.com
Во Флориде рассказали, как стрелку удалось убить столько школьников
Учитель математики Джим Гард, в классе которого стрелявший учился в 2016 году, рассказал CNN, что Круз был "тихим" и "беспроблемным". Вместе с тем, по его словам, в прошлом году ему был запрещен проход на территорию школы с рюкзаком после того, как он угрожал другим ученикам.

Аналогичную риторику увидели правоохранительные органы и в социальных сетях подростка, где он публиковал свои фотографии со стрелковым и холодным оружием. Кроме того, он открыто заявлял о желании совершить атаку, в том числе на сотрудников полиции.

О том, что у подозреваемого в совершении атаки были психические проблемы, в интервью CNN сообщил глава округа Бровард Бим Фер: стрелявший некоторое время наблюдался у психиатра, но потом прекратил лечение.

Снова не вовремя

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года
© REUTERS / WSVN.com
Случаи стрельбы в школах в США с 1999 года
"Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", — написал вскоре после первых сообщений о стрельбе президент США Дональд Трамп. Позднее он сообщил, что предложил свою поддержку региональным властям, но больше в течение вечера не высказывался о трагедии.

Очередное кровопролитие в Америке вновь подняло тему необходимости принятия мер по контролю за оборотом оружия в США, к которому безуспешно взывал предшественник Трампа демократ Барак Обама.

Одним из главных предвыборных лозунгов Трампа была "защита второй поправки конституции" — права американцев на владение оружием. Трамп упрекает демократов в попытках лишить граждан страны этого права. Его оппоненты заявляют, что необходимо усилить контроль над продажей оружия и тем самым предотвратить риски будущих трагедий.

Как сообщает телеканал CNN, в соответствии с федеральным законом, купить полуавтоматическую винтовку AR–15, которой был вооружен Николас Круз, можно по достижении 18 лет. В любом случае, ни президент, ни его ближайшее окружение не нашли возможности высказаться о проблеме оружия в США в день очередной трагедии. Как заявил журналистам губернатор Флориды Рик Скотт, "будет время продолжить эти разговоры", чем вызвал шквал критики в свой адрес в социальных сетях.

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