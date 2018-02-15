В ЛНР заявили, что ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию республики

ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Лозовое. Уточняется, что по территории республики было выпущено более 40 мин и гранат.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "14 прицельных обстрелов позиций ВСУ".
"В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Их оперативно эвакуировали в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют состояние здоровья воинов как удовлетворительное", — говорится в сообщении.
По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Троицкого, Лозового, Майского и Майорской. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из БМП, 82-миллиметовых минометов, гранатометов и пулеметов у Водяного, шахты Бутовка, Новотроицкого и Красногоровки.
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