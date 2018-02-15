Посольство России выразило соболезнования из-за стрельбы во Флориде

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Посольство РФ в США шокировано сообщениями о стрельбе в школе во Флориде, где погибли 17 человек.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших. Как рассказывают очевидцы, приблизительно за 10 минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.

"Шокированы стрельбой в школе во Флориде. Скорбим вместе с теми, кто потерял любимых, и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.